Trasloco di studenti in via Firenze Iniziati i lavori di adeguamento

È iniziato l’altro ieri l’allestimento del cantiere che adeguerà all’uso scolastico l’edificio pubblico in via Firenze. L’immobile è stato scelto per ospitare classi di studenti provenienti dai plessi scolastici di via Marche e via Alighieri, dove si susseguiranno opere di consolidamento strutturale, ammodernamento e efficientamento energetico da qui al 2026. L’edificio di proprietà del comune di Grottammare, sito in via Firenze, è costituito da tre livelli fuori terra. Finora, ha ospitato la delegazione distaccata del Comune di Grottammare, alcune associazioni culturali al piano primo, la palestra delle classi della scuola in via Dante Alighieri, ma anche il centro anziani "Fulgenzi" a piano terra. L’intervento servirà ad adattare le superfici dell’immobile alle necessità didattiche, ridistribuendo i volumi per realizzare 12 aule scolastiche e ambienti di servizio, aggiornando nel rispetto della normativa attuale le prestazioni del sistema elettrico, termoidraulico e antincendio e migliorando l’isolamento del tetto. Il quadro finanziario dell’opera, che ha iniziato il suo iter con l’approvazione definitiva avvenuta nel mese di marzo, è determinato in 150.000 euro.

Il progetto è dell’ingegner Emanuele Almonti, il quale dirigerà i lavori affidati a fine giugno all’impresa Ediltres s.r.l di Monsampolo del Tronto, che, al netto del ribasso, li eseguirà al costo complessivo di 134.750 euro. Vale ricordare che per la messa in sicurezza del plesso scolastico di zona "Ischia" saranno spesi 975 mila euro di cui 625 del PNRR e 350 da fondi comunali. Sarà potenziato lo standard di sicurezza attraverso il consolidamento strutturale ed efficientamento energetico. Per la messa in sicurezza e il miglioramento funzionale del plesso di zona "Ascolani" sono previsti costi di 1.100.000 euro del Ministero dell’Istruzione. Sarà eseguito il consolidamento della struttura con fibra di carbonio e l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti tecnici.

Ma. Ie.