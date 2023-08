Trasloco studenti, il piano per i trasporti

Le quinte della scuola ‘Caselli’ stanno per trasferirsi al plesso ‘Miscia’ di via Ferri: come verrà rimodulato il trasporto scolastico? Sono in molti a chiedersi che intenzioni abbia l’amministrazione comunale per fare in modo che i piccoli studenti di via Moretti godano di un servizio ottimale, passando dall’istituto di via Moretti, che a breve sarà oggetto di ristrutturazione, a quello appena rimesso a nuovo del quartiere San Filippo Neri.

Il servizio in questione è organizzato dallo stesso vertice comunale di concerto con la ditta a suo tempo incaricata: tra le parti ci sarebbe stato già un incontro la settimana scorsa, volto a prospettare ipotesi di rimodulazione delle corse.

"Stiamo vedendo come rimodulare e l’entità dell’investimento – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo – per dare un servizio che possa accontentare le famiglie. I ragazzi della ‘Moretti’ credo che vadano ad impegnare tutto il circondario, a livello di iscrizioni, quindi ho dato mandato all’assessore Lazzari di capire come potrebbe essere organizzato questo giro e il relativo costo".

In soldoni, il nuovo circuito dovrebbe cercare di soddisfare il maggior numero di nuclei familiari, ma Viale De Gasperi deve scegliere se coprire o meno tutto il bacino della ‘Caselli’, visto che questa dista meno di due chilometri dalla ‘Miscia’. Per rimanere in tema di trasporto scolastico, inoltre, il vertice dell’ente starebbe facendo anche altre valutazioni.

Un’idea, tra quelle pensate per risolvere la situazione, che più di altre si è fatta strada in comune sarebbe quella di proporre al partner privato una riduzione del lavoro svolto dal personale di assistenza a bordo. Tale soluzione, qualora venisse portata avanti, andrebbe a coinvolgere solo le tratte dedicate ai gruppi delle medie.

"Si era pensato di contenere il personale interno almeno per il servizio che riguarda i ragazzi un po’ più grandi – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo – La questione comunque va approfondita in maniera esaustiva, con dati oggettivi".

Il tema, insomma, è piuttosto ampio, ma di tempo per decidere non ce n’è poi molto: settembre è vicinissimo e tutte le decisioni del caso verranno prese tramite un’apposita delibera che verrà approvata dalla giunta la settimana prossima.

Intanto, però, le possibilità prospettate fanno storcere il naso alla minoranza: "Per quanto riguarda le tratte, spero si decida di garantire un servizio adeguato all’utenza – commenta il capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi – al momento nulla è stato deciso in via definitiva, ma mi auguro che non si adottino scelte affrettate, anche riguardo al personale di bordo, i cui lavoratori svolgono un importante ruolo nel contesto del trasporto scolastico".

Infine – conclude – se l’amministrazione cmunale di San Benedetto sta valutando ipotesi del genere, mi chiedo come mai non sia stata ancora convocata un’apposita commissione, come invece è stato fatto per le mense".

