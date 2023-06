"Trasmettiamo ai giovani il senso di andare a votare"

Caro lettore, nelle scuole oggi è obbligatoria l’educazione civica, l’accompagnare i ragazzi nel vivere civile, verso una consapevolezza di quello che ci accade intorno nella vita di tutti i giorni.

Mi sembra il posto migliore per far capire alle giovani generazioni che ci si deve impegnare in prima persona perché la colpa delle cose che vanno male non è sempre di qualcun altro.

Il voto è un obbligo, in un paese democratico come il nostro è anche un privilegio per cui ci siamo battuti, le donne hanno raggiunto questo diritto tardi e oggi chi fa finta che non serva votare rinnega quelle battaglie.

Informarci, studiare la storia, leggere, capire i programmi, conoscere le persone che si candidano, è il sistema per capire e fare scelte consapevoli. Non è scontato poter godere di una simile possibilità, non va sprecata e non è vero che le cose non possono cambiare.

La scelta è nostra, l’impegno è nostro, l’indifferenza è la vera colpa, rinunciare alle responsabilità per scaricare sugli altri tutti i mali del mondo è sbagliato e non porta da nessuna parte.