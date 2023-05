Trasporto di rifiuti pericolosi, assolti dal giudice Ivan Brandimarte e Francesco Zilio

Il giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti ha assolto "perché il fatto non sussiste" Ivan Brandimarte, legale rappresentante della Geta (Gestione Ecologica Territorio e Ambiente), e Francesco Zilio, responsabile tecnico della discarica dell’Alto Bretta (gestita da Geta). Difesi rispettivamente dagli avvocati Massimo Comini e Mauro Gionni, i due dovevano erano accusati di aver effettuato un trasporto di circa 30.000 chili di rifiuti speciali pericolosi (corrosivi) e di aver redatto il Fir (formulario identificazione rifiuti) inserendovi, secondo la Procura, "dati incompleti, inesatti e corredati da un certificato di caratterizzazione ed analisi dei rifiuti riportante valori non corrispondenti a quelli trasportati, circa la pericolosità del rifiuto". Una vicenda che ha preso spunto da un controllo effettuato dai carabinieri forestali il 6 giugno 2019; i militari effettuarono un prelievo di percolato dalla cisterna di un camion di proprietà Euroservizi 2000 proveniente dalla discarica Geta dove era stata caricata una quantità di percolato con un codice non pericoloso destinato alla Gabriele Group srl. Le difese hanno innanzitutto eccepito che il prelievo era stato eseguito in assenza della Geta, senza alcun avviso e senza la predisposizione di campioni per riscontri, per cui era inutilizzabile ai fini processuali. "Dall’esito delle analisi condotte dall’Arpam, mai trasmesso alla Geta, risulterebbe un pH superiore a 11,5, con attribuzione di pericolo HP8 e quindi non può essere classificato come "non pericoloso"; quindi – ha detto l’avv. Gionni nell’arringa difensiva - la presunta caratteristica di pericolo HP8 è stata dedotta in ragione del valore del PH. Con l’entrata in vigore del Regolamento nr. 13572014, a cui è seguita la Decisione nr. 2014955UE, il PH non è più un parametro sulla base del quale attribuire o meno una o più caratteristiche di pericolo al rifiuto, così come ha poi confermato un parere dell’Istituto Superiore di Sanità". Le difese hanno anche evidenziato "gravi lacune sul campionamento effettuato solo in un’unica parte della cisterna e non anche a diversi livelli della stessa con il rischio di pregiudicare l’esito dell’esame". Per altro gli esami andrebbero effettuati dopo sei ore rispetto al campionamento. "In questo caso, invece, sono stati effettuati sette giorni dopo con il rischio di degenerazione della sostanza e del risultato, anche se conservati in ambiente refrigerato".

Peppe Ercoli