Trasporto e mensa, iscrizioni entro il 10 settembre

A Grottammare le iscrizioni per accedere ai servizi di trasporto e ristorazione scolastica, scadono entro il 10 settembre. Gli avvisi, contenenti tariffe e più dettagli sui servizi, e i modelli per presentare le richieste sono disponibili al punto di accesso al piano terra della sede comunale (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oltre a martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30) e sul sito del Comune alla pagina "Avvisi e bandi". Il servizio di scuolabus partirà mercoledì 13 settembre ed è riservato a tutti gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado di Grottammare. La novità di quest’anno riguarda la gratuità del trasporto per i bambini residenti entro un raggio di 300 metri dalla scuola Ischia I, stante il trasferimento delle scolaresche nell’immobile comunale di via Firenze per lavori. L’opzione va rilevata nel modulo di domanda, predisposto dal servizio Scuola. L’Amministrazione ha confermato le riduzioni e le gratuità per le famiglie con più figli iscritti al servizio. La mensa avrà inizio il 18 per le scolaresche del centro, dal 2 ottobre per quelle dei quartieri a sud.