Trasporto e mense a Sanguigni

Le deleghe al trasporto e alle mense scolastiche passano ad Andrea Sanguigni. È questa la decisione presa dal vertice comunale, ed ufficializzata ieri mattina, a poche ore dall’ingresso della professoressa Lia Sebastiani in giunta. Si tratta solo di uno dei cambiamenti adottati dal sindaco Antonio Spazzafumo, che ha riassegnato la delega alle ‘politiche del mare’ (ex Spazzafumo) all’assessore Laura Camaioni, quella alle ‘politiche giovanili’ (ex Sanguigni) a Cinzia Campanelli e quella alla ‘protezione civile’ (ex Campanelli) a Bruno Gabrielli. Infine, ad Andrea Sanguigni viene assegnata la delega alla ‘refezione e trasporto scolastico’: una delega finora inesistente, che è stata amministrata da Lina Lazzari, ex assessora alla cultura.