Trasporto locale, incontro con la Start

Un incontro sull’assetto del trasporto pubblico locale in alcuni comprensori dell’area montana. E’ quanto si è svolto ieri in Provincia, su iniziativa del presidente Sergio Loggi. Presenti anche il ‘numero uno’ della Start Enrico Diomedi, il direttore Alfredo Fratalocchi e i sindaci dei Comuni di Amandola, Comunanza e Montemonaco, i quali avevano segnalato problematiche e formulato specifiche richieste. "I territori montani - hanno rilevato i primi cittadini all’unisono - costituiscono un asset strategico del territorio provinciale con servizi che devono essere tutelati, mantenuti e, anzi, potenziati per contrastare il fenomeno dello spopolamento, incoraggiare il turismo e assicurare i collegamenti con le scuole, i presidi sanitari e le attività produttive". Il presidente Loggi, da parte sua, ha evidenziato che "l’obiettivo dell’incontro pienamente conseguito era quello di favorire e promuovere un tavolo di programmazione tra la stessa Provincia, la Start e i sindaci che conoscono da vicino il proprio territorio e possono rappresentarne le esigenze e le aspettative. L’intento è quello di continuare ad assicurare servizi fondamentali per le comunità dell’entroterra, nell’ambito di una pianificazione condivisa, volta a potenziare opportunità e sinergie". Il presidente della Start Diomedi e il direttore Fratalocchi hanno manifestato la piena disponibilità dell’azienda pubblica a venire incontro alle esigenze manifestate fermo restando i vincoli del chilometraggio assegnato dalla Regione Marche. Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri dei vertici della Start con i sindaci dei Comuni presenti nell’incontro in Provincia per definire gli aspetti tecnici ed operativi degli indirizzi condivisi.