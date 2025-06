Trasporto scolastico, aperte le iscrizioni. Come fare domanda

Nel comune di Grottammare sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 2025/2026. Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado della città. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online, tramite credenziali Spid o Cie. Il termine ultimo per l’invio delle domande è fissato alle 23.59 di venerdì 1° agosto. Per effettuare l’iscrizione, è necessario seguire le istruzioni contenute nell’avviso pubblicato nella sezione ‘Avvisi e Bandi’ del sito istituzionale www.comune.grottammare.ap.it. Al termine della compilazione e del pagamento (sempre on line), la domanda verrà protocollata automaticamente. Il numero di protocollo sarà riportato nella ricevuta, scaricabile anche successivamente. Il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola per gli alunni in possesso del tesserino identificativo, che andrà ritirato presso l’Ufficio Servizi Scolastici dal 25 agosto al 5 settembre. I costi vanno in base all’Isee. L’Amministrazione ha confermato le riduzioni del 50% per il secondo figlio, del 75% per il terzo e la gratuità dal quarto figlio in poi e per le famiglie affidatarie.