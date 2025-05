Trattore tamponato, un ferito grave lungo la Valmenocchia

Un grave incidente stradale è accaduto ieri mattina verso le 8,45 lungo la provinciale Valmenocchia, a circa 300 metri ad ovest del cavalcavia sull’autostrada A 14. Un trattore Fiat gommato, di vecchia fabbricazione è stato tamponato, con una certa violenza, da un’auto Dacia che gli ha strappato letteralmente le ruote posteriori facendo finire il mezzo agricolo addosso alla scarpata superiore della carreggiata. Il conducente, un uomo di 79 anni residente nella Vallata, per fortuna non è finito sotto il trattore, ma ha riportato danno di una certa importanza. Dopo il primo trasporto nel pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, il paziente è stato trasportato d’urgenza, con l’ambulanza, nel reparto di traumatologia dell’ospedale di Ancona in codice rosso. E’ rimasto illeso il conducente della Dacia che, secondo quanto dichiarato subito dopo l’incidente, all’uscita della semicurva sarebbe stato abbagliato dal sole e non avrebbe visto più nulla fino al violento impatto contro le ruote posteriori del trattore. Scattato l’allarme dato dai primi soccorritori di passaggio, la centrale operativa del 118 ha inviato sul luogo del sinistro un equipaggio della potes e le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto.

Marcello Iezzi