Travaglini replica a FdI:: "Nessuna regola è stata violata"

Sul caso dell’inizio dei lavori del consiglio comunale di Grottammare iniziato con 20 minuti di ritardo, per cui i consiglieri di Fdi Rossi e Stampatori hanno abbandonato l’aula, risponde il presidente del Consiglio Luigi Travaglini: "Nessuna regola è stata violata – scrive Travaglini – Le sedute sono considerate valide se iniziano entro un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione. I consigli comunali non sono quasi mai iniziati all’orario prestabilito e nel caso in questione il leggero ritardo è dovuto al prolungarsi dell’ultima seduta dell’anno della Giunta comunale. Il primo punto all’ordine del giorno era un’interrogazione presentata proprio dal gruppo FdI a cui poteva rispondere solo il Sindaco. Ciò che sorprende è come i consiglieri del gruppo FdI, anziché concentrarsi sui temi fondamentali da trattare per la comunità, come nella seduta in questione dove si discuteva del bilancio di previsione, abbia scelto di abbandonare la sala consiliare anziché partecipare ai lavori particolarmente importanti per il futuro della nostra città. Invito quindi tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, a concentrarsi su temi concreti e a lavorare per il bene della comunità".