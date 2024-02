Travanti, nuova sede elettorale: "Faremo il bene degli ascolani"

Taglio del nastro in via Dino Angelini alla sede elettorale di Claudio Travanti, candidato di Forza Italia alle prossime comunali in supporto del sindaco uscente e a caccia di riconferma. "Quello che presenteremo sarà un programma unico condiviso da tutte le liste che appoggeranno la candidatura di Marco Fioravanti – commenta Travanti –. In qualità di ex assessore comunale conosco bene la macchina amministrativa del comune e per questo motivo ho voluto candidarmi per dare il mio appoggio politico al sindaco uscente. Mi sento molto motivato nel voler far del bene agli ascolani e il mio progetto politico è fondato su valori cattolici e liberali che metteranno al primo posto i cittadini e la mia stupenda città. Chiedo la fiducia per continuare ad amministrare Ascoli come sinora è stata amministrata e voglio rivolgere uno sguardo alle categorie più deboli. Credo che sia soprattutto necessario ascoltare le necessità vere ed autentiche di tutti i cittadini, armonizzandole con la realtà del territorio". Presenti per l’occasione anche il responsabile nazionale organizzazione Forza Italia e commissario regionale di partito Francesco Battistoni, il coordinatore provinciale Valerio Pignotti, la segretaria provinciale Jessica Marcozzi, amministratori locali e cittadini. "Sono entrato in consiglio comunale nel 2009 quando ero ancora un operaio di fabbrica – aggiunge Fioravanti –, e quello che ci ha sempre insegnato il presidente Berlusconi è stato il fatto di restare sempre umili senza dimenticare le proprie origini. L’obiettivo deve sempre essere quello di portare avanti un progetto di condivisione. In questo mandato abbiamo messo mano con coraggio a cose spigolose. Vogliamo mettere al centro l’ambiente e la transizione ecologica per generare lavoro rimettendo la persona al centro della comunità". Il punto allestito sarà a disposizione "di tutti i cittadini e di coloro che avranno intenzione di rivestire un ruolo attivo a questo progetto politico".

mas.mar.