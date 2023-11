Travertino Capitale: "Le mie opere a Roma"

Il travertino ascolano arriva nella città eterna, in particolare al Trastevere Stadium, grazie all’evento organizzato dal Trastevere calcio dal titolo ’Emozione a Trastevere’. Sabato 18 novembre, in trasferta a Roma per l’occasione, lo scultore Alessandro Virgulti ha presentato la sua opera, composta da cinque lastre di travertino made in Ascoli. L’evento ha dato modo di svelare le istallazioni alla presenza di un vasto pubblico e di diversi esponenti del mondo della politica, dello sport e del cinema, tra cui il presidente del XII Municipio di Roma Elio Tomassetti, il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola e il regista e attore Carlo Verdone. L’obiettivo: raccontare la storia del Trastevere Calcio, una storia che dal 1909 intreccia sport, cultura e tradizione. Al centro della composizione architettonica, la lastra sulla storia di Ottavilla, l’attuale Trastevere Stadium, che fa riferimento al periodo in cui personaggi come Pier Paolo Pasolini e Bernardo Bertolucci frequentavano il campo. Per l’occasione, lo scultore Sasso, nome d’arte dell’ascolano Alessandro Virgulti, ha risposto a qualche domanda.

Come è arrivato il travertino ascolano a Roma?

"Il mio coinvolgimento all’evento è dovuto al presidente del Trastevere calcio, che frequenta l’acquasantano per rifornirsi di travertino. Gli è stato fatto il mio nome e così è nata la collaborazione. Le lastre ripercorrono le tappe della storia del club, il mio contributo è stato pratico e artistico, faccio ciò che l’uomo ha sempre fatto, lavorare la pietra, in un modo tutto mio".

Come nasce l’idea di fare lo scultore di travertino?

"Il mio lavoro scultoreo nasce nel periodo in cui frequentavo il corso triennale di restauro e conservazione dei beni culturali all’accademia macerata, lì frequentavo i laboratori di scultura. L’amore per il travertino però nasce con me; sono nato a Rosara, alle Vene Rosse, vicino alla cava di mio nonno materno. Lì ho cercato tutte le mie ispirazioni e le possibilità creative: ha fatto nascere in me il desiderio di voler modellare la pietra e creare forme".

Quando ha deciso di aprire il negozio ‘Cave Cavam’?

"Con la nascita di mia figlia ho deciso di fare un cambio di rotta, mantenendo come oggetto principale la cava e il travertino. Ho partecipato a mercatini e fieri fino a che nel 2016 non ho pensato di aprire il negozio. La città per me è una grande fonte di ispirazione, dalla vetrina vedo il centro storico, questo mi dà la possibilità di osservare con occhio clinico e creativo ciò che offre. E’ un merletto nella pietra. Un turista o un visitatore che porta via un pezzo della nostra pietra porta una traccia della città nel mondo. Questo è il motivo del mio lavoro".

Ha altri progetti in cantiere? "Dal 6 all’11 dicembre il travertino ascolano arriverà a Miami, nella fiera d’arte ’Aqua art miami’ organizzata dalla galleria d’arte Alessandro Berni. Oltre a questo, lavoro ogni giorno per migliorare le mie idee, ma anche dare vita alle idee di chi si affida a me".

Ottavia Firmani