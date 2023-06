Travolge auto in sosta e fugge

Spettacolare carambola intorno alle ore 2 della notte fra martedì e mercoledì lungo la strada di Santa Lucia, sopra il McDonald. Un automobilista ha perso il controllo del mezzo che ha centrato due vetture in sosta danneggiandole seriamente, in particolare una Fiat Panda. Il proprietario dell’utilitaria è stato svegliato dal forte rumore ed ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il conducente dell’auto che ha travolto i mezzi in sosta si è allontanato, ma il personale di una volante del commissariato ha identificato la vettura e il sinistro sarà ricostruito nei prossimi giorni. Sul posto sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto poiché la Panda, schizzata ad oltre sei metri di distanza da dov’era parcheggiata, ha urtato una centralina dell’Enel, danneggiandola. Alcuni fili erano rimasti scoperti, per cui i pompieri hanno dovuto mettere in sicurezza la zona.