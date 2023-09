Travolge paletti e fugge: preso

È stato individuato grazie alle telecamere l’automobilista che nella notte tra venerdì e sabato è uscito di strada sulla Statale provocando danni all’altezza dell’incrocio con via Elpidiense, in pieno centro. Erano le 4.40 del mattino ed un veicolo è uscito di corsia, ha centrato dei paletti e ha ripreso la marcia. Sul posto la polizia locale di Porto Sant’Elpidio: grazie alle immagini delle telecamere presenti all’incrocio, sono risaliti rapidamente al veicolo ed al proprietario dell’auto. “Mi complimento con la nostra polizia locale per l’intervento tempestivo ed efficace" commenta l’assessore alla sicurezza Enzo Farina.