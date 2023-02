Travolge pedone e fugge: caccia al pirata

Auto pirata investe un pedone lungo via Roma, in prossimità della frazione di contrada Chiarini, a Castel di Lama, non presta soccorso e fugge via a tutta velocità. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 19.17. La vittima, dopo il terribile urto è stato sbalzata per alcuni metri ed è rimasta riversa a terra, immobile sull’asfalto. L’automobilista, che precedeva il pirata della strada e che ha assistito all’incidente, si è fermato a prestare i primi soccorsi ed ha lanciato l’allarme. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 di Ascoli, che ha prestate le prime cure del caso. L’uomo era vigile, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che si è allertato l’eliambulanza, che da Ancona è atterrata negli impianti sportivi di Colli del Tronto, attrezzati per gli atterraggi notturni. L’uomo è stato trasportato in ambulanza nel campo sportivo di Colli, dove è atterrato Icaro, i sanitari lo hanno prima stabilizzato e poi trasportato al trauma center di Torrette, di Ancona, le sue condizioni sono gravi. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire, ma sembra che l’uomo stesse camminando per strada, quando l’auto che procedeva da Castel di Lama in direzione Appignano del Tronto, lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Ascoli che dovranno ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del pirata della strada. Al momento i testimoni hanno riferito che si tratta di un’auto bianca, si chiede aiuto per identificare l’automobilista. Adesso spetta alle forze dell’ordine cercare di capire se sulla provinciale ci sono delle telecamere che possano aiutare ad individuare la targa della macchina e l’identità dell’autista, ma saranno utili anche le testimonianze di chi ha assistito all’incidente e di chi transitava su quel tratto a quell’ora. Purtroppo nel luogo dove è avvenuto l’incidente non ci sono case. Sui social alcune persone hanno fatto un appello, sottolineando che l’auto che ha investito l’uomo è una Fiat Punto bianca, con adesivi sul vetro posteriore e che a seguito dell’urto ha riportato la rottura dello specchietto destro. Il grave incidente ripropone la pericolosità di quel tratto di strada, dove solitamente moltissime persone passeggiano a piedi, purtroppo lì spesso le auto sfrecciano, più volte dalle colonne del nostro giornale abbiamo sollevato il problema.

Maria Grazia Lappa