Travolse donna che passeggiava e le uccise il cane: arresto e domiciliari

Ascoli, 9 febbraio 2024 – È stato arrestato e posto ai domiciliari il 42enne di Acquasanta che la sera del 5 gennaio investì un cane uccidendolo; rimase ferita anche la sua padrona, una veterinaria che era in passeggiata con Lady e un altro cane rimasto illeso. A disporre l’arresto è stata il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti su richiesta della Procura. I militari dell’Arma ieri hanno notificato al 42enne il provvedimento cautelare; assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’acquasantano nei prossimi giorni potrà riferire la sua versione in occasione dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice Giusti. L’uomo è accusato di tentate lesioni pluriaggravate, lesioni pluriaggravate, uccisione di animali, rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, resistenza aggravata, modifica della autovettura sequestrata (a cui dopo il fatto aveva sostituito uno specchietto laterale danneggiato). Resta da valutare la ipotizzabilità di più gravi reati. Secondo quanto ricostruito, nella tarda serata dei 5 gennaio scorso, lungo una strada del comune di Acquasanta, una autovettura in corsa "puntava" contro la ragazza che con i suoi due cani stava passeggiando, costringendola a trovare riparo dietro al guard-rail per non essere investita; poco dopo la medesima autovettura ha invertito la marcia e investito la ragazza lungo la medesima strada, causandogli lesioni personali e uccidendo uno dei suoi cani, dandosi quindi alla fuga. Identificato dai carabinieri poco dopo, il conducente si è rifiutato di sottoporsi ad alcol-test e ha opposto resistenza.

Sul fatto la magistratura ha avviato accertamenti, disponendo indagini approfondite per una esatta ricostruzione dei fatti, delegando la sezione di Polizia giudiziaria, la sezione radiomobile dei carabinieri di Ascoli e della stazione di Acquasanta. Sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici, sequestrata l’auto, un’Alfa Romeo 147; sono state sentite numerose persone che quella sera erano presenti in un vicino bar e hanno soccorso la donna che per due volte è tornata coi carabinieri sul luogo del fatto per ricostruire la dinamica. Sono stati eseguiti anche accertamenti medico-legali e acquisiti documenti. Ritenendo sussistente, per le modalità dei fatti e per la loro gravità e per una serie di altri elementi raccolti, il concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati di lesioni pluriaggravate e resistenza, la Procura ha chiesto per il 42enne, incensurato, gli arresti domiciliari, disposti dal giudice Giusti.