Travolta sulla Salaria, al comando dei vigili si presenta l’investitrice

Si è presentata spontaneamente al comando dei vigili la donna che l’altro ieri pomeriggio, alla guida della sua vettura, ha investito un pedone mentre attraversava la strada a Brecciarolo, lungo la Salaria. Una prima ricostruzione parlava di un’automobilista che si era allontanata senza prestare soccorso, ma più approfonditi accertamenti hanno fatto emergere che la donna di 50 anni, dopo l’incidente si è fermata, si è accertata delle condizioni della donna investita e si è poi allontanata. La persona ferita non ha comunque riportato gravi conseguenze, come emerso dagli accertamenti effettuati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni. Alla conducente della Polo verrà comunque sospesa la patente per un stabilito dalla Prefettura.