Tre auto distrutte nel rogo in via Frau

Disastroso incendio, nella notte fra giovedì e venerdì in via Walter Frau, nelle vicinanze della rotonda di Porto d’Ascoli, piccola traversa di via San Giacomo. Distrutte nel rogo tre auto: una Bentley, una Mercedes classe A ed una Lancia Ypsilon, danneggiate alcune attività commerciali che sono rimaste chiuse, annerite le pareti di un palazzo. Danni meno consistenti nel cantiere edile che si trova dalla parte opposta della strada.

L’allarme è scattato intorno alle ore tre, quando i residenti si sono accorti della Bentley avvolta dalle fiamme che in seguito si sono propagate alla vicina Lancia. Il liquido che usciva dal serbatoio della Bentlei è scivolato sotto la Mercedes Classe A, parcheggiata poco distante, che ha subito preso fuoco. Una dinamica che è stata possibile ricostruire attraverso un video girato da un residente e mostrato ai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento.

Nella piccola via si è sviluppata una temperatura molto alta con fumo denso. Tre negozi sono rimasti chiusi: una pizzeria, un’attività di vendita di prodotti biologici, di proprietà della famiglia della vice sindaco di San Benedetto, Laura Camaioni e il negozio ‘Essenza Olistica’. Le vetrine delle attività si sono spaccate, i muri anneriti, i contatori e le plafoniere di attività danneggiati, per cui i pompieri hanno interdetto il passaggio anche su un tratto di marciapiedi.

Le cause dell’incendio sono in corso d’accertamento. La Bentley appartiene a una concessionaria e, sembra, fosse stata noleggiata da un privato. I residenti affermano di non averla mai vista in zona prima di giovedì notte. Degli accertamenti si occupano gli agenti del Commissariato. Ieri mattina sul posto sono tornati i vigili del fuoco per i controlli e per consentire ai privati il recupero di beni personali.

Marcello Iezzi