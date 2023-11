Tre auto schiacciate dagli alberi. Si staccano i pannelli della chiesa

Il vento forte continua a spazzare il Fermano dalla costa fino alla montagna, danni e disagi praticamente ovunque. E’ lunga la lista degli interventi a cui i vigili del fuoco di Fermo, per l’intera giornata di ieri, hanno dovuto fare fronte tanto da richiamare a lavoro il personale fuori servizio per fronteggiare l’emergenza. Al momento non risultano persone ferite. Il pericolo più grande sono stati alberi e rami caduti in mezzo alla strada o impalcature dei cantieri divelte, in alcune situazioni le amministrazioni comunali in via cautelativa hanno dovuto chiudere temporaneamente al transito le strade per consentire di ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità, come avvenuto a Rapagnano in contrada Santa Colomba; nel centro storico di Montegiorgio, dove i vigili del fuoco muniti di autoscala sono intervenuti lungo Corso Italia per mettere in sicurezza una impalcatura. In piazza Risorgimento di Amandola il vento ha fatto volare le copertura della fiera mercato di ‘Diamanti a Tavola’, gli operatori sono stati spostati sotto al loggiato. A Montegranaro un furgone munito di vela pubblicitaria, spinto dalla forza del vento si è ribaltato schiacciando un’auto in sosta (nella foto). A Monte Urano un grosso ramo si è spezzato schiacciando un auto parcheggiata, situazione analoga a che a Porto San Giorgio nell’area residenziale di Pian della Noce, fortunatamente in tutti i casi menzionati al momento dell’accaduto non c’erano persone a bordo. Sempre a Porto San Giorgio si sono staccati dei pannelli del tetto della chiesa della Sacra Famiglia nel quartiere nord della città. A Monte Vidon Combatte un automobilista non ha potuto evitare l’impattocon un grosso pioppo caduto dietro una semicurva. Lievemente ferito alla testa, ha rifiutato il trasporto in ospedale.