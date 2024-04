Tre belle medaglie e un brindisi speciale per l’azienda Fiorano

Tre medaglie e un brindisi speciale per l’azienda agricola Fiorano di Cossignano all’Internationaler Bioweinpreis 2024, prestigioso concorso internazionale che dal 2009 seleziona i migliori vini biologici da tutto il mondo. La giuria di esperti degustatori guidata da Martin Darting, ha assegnato la Medaglia Grande Oro al Marche Igt Rosso Ser Balduzio 2018 (98 punti), giudicandolo il miglior vino in assoluto della competizione internazionale alla quale hanno preso parte aziende vitivinicole provenienti da nove diversi Paesi. Ottime valutazioni anche per gli altri due vini presentati al concorso, entrambi premiati con la Medaglia d’Oro (95 punti): il Rosso Piceno Superiore Dop Terre di Giobbe 2020 e il Marche Bianco Igt Giulia Erminia 2021