Tre cantieri edili irregolari. Impalcature senza protezioni e amianto ancora da smaltire

Ventimila euro di multa per tre cantieri: in azione l’ispettorato del lavoro. Nel corso dell’attività di vigilanza effettuata nei giorni scorsi dal personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro Ascoli -Fermo sono stati ispezionati 3 cantieri edili: per 2 di questi è stata disposta la sospensione dell’attività d’impresa. Complessivamente, nel corso dei controlli, sono state elevate sanzioni per un importo superiore ai 20.000 euro. Nel primo cantiere il provvedimento di sospensione è stato adottato in quanto la ditta che aveva sottoscritto il contratto di appalto dei lavori non era in possesso della patente a crediti: l’impresa è stata sanzionata e allontanata dal cantiere. Gli ispettori, peraltro, hanno provveduto a sanzionare il datore di lavoro per la presenza di un "trabattello" inidoneo alle lavorazioni, e il committente per non aver verificato i requisiti tecnico-professionali della ditta incaricata dei lavori. Nell’altro cantiere, invece, la sospensione dei lavori è stata imposta per la presenza di impalcature non idonee, che esponevano i lavoratori al pericolo di cadute nel vuoto. Anche in questo caso è stata sanzionata, oltre al datore di lavoro, la ditta committente per non aver verificato l’idoneità tecnico- professionale dell’impresa esecutrice. Nel terzo cantiere ispezionato, all’impresa esecutrice è stata contestato il mancato smaltimento dell’amianto, mentre alla ditta in subappalto è stata contestata la presenza di aperture nel vuoto sull’impalcatura.

Per quanto riguarda la cantieristica della ricostruzione post sisma 2016 è di ieri la notizia che la disciplina regionale sulle costruzioni in zone sismiche sarà allineata alle nuove disposizioni statali introdotte dalla legge del 2024 cosiddetta Salva casa. "Nella pratica – ha spiegato l’assessore regionale all’Urbanistica Stefano Aguzzi - si è constatato che i Comuni non riescono ad effettuare tali controlli, attribuendo piena fede alla rappresentazione dello stato dei fatti dichiarato dal tecnico abilitato. Pertanto, è opportuno consentire ai Comuni di organizzare i controlli in base alle effettive possibilità e a criteri di efficacia, eventualmente utilizzando il metodo a campione. Nell’ottica di una razionalizzazione e di una semplificazione delle procedure – ha continuato Aguzzi - le modifiche proposte consentiranno anche di alleviare il problema della carenza di funzionari tecnici".

P. Erc.