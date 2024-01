Tre domeniche per divertirsi con i giochi di ruolo

Tre domeniche per giocare insieme agli appassionati di giochi di ruolo e da tavolo. La prossima edizione di "Giochi in Grotta-Winter edition" partirà domenica 14 gennaio, ore 16, nella nuova location individuata nel centro sociale Ischia I di via Domenico Bruni (quartiere Ischia). L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale che anche questa volta si è affidata all’associazione Spazio Ludico di San Benedetto per la cura dell’organizzazione. Giochi in Grotta si svolgerà nelle giornate del 14, 21 e 28 gennaio. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età. Il programma prevede il ritorno di Fabio Passamonti, noto autore di giochi di ruolo, insieme al quale sarà possibile partecipare a una sessione di gioco domenica 21. Oltre ai giochi di ruolo, verranno allestite aree dedicate ai giochi da tavolo, per continuare a sfidarsi con decine di titoli che hanno fatto la storia del genere. "Giochi in Grotta ha dimostrato negli anni di essere un momento di grande aggregazione – dichiarano l’assessore Rossi e la consigliera Sciarroni – dando la possibilità alle persone di sedersi intorno a un tavolo per parlare e cercare insieme soluzioni e stratagemmi: un momento educativo oltre che ludico".