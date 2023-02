Metterò tre cose insieme. Che apparentemente sembrano distanti tra loro. Ma forse nemmeno tanto. Nei giorni scorsi sono stato presente al primo Laboratorio che l’Università Politecnica delle Marche ha fatto presso il Liceo scientifico di Fermo a un nutrito gruppo di studenti. L’iniziativa rientra nel progetto della Provincia di Fermo Giovane Futuro. Brave e capaci le due ricercatricidottorande che hanno spiegato l’origine della plastica, il suo molteplice uso, i rischi e le possibilità di riciclaggio. I ragazzi sono stati in silenzio per circa tre ore. Stretti gli uni agli altri, attenti e partecipi, come poi si è visto quando s’è trattato di salire sul palco e di porre domande. Clima molto amichevole. Mi sono detto: stanno dimostrando una grande serietà, un modo d’essere diverso da tanti racconti drammatici e problematici che capitano in Italia. Qui c’è del buono e dell’ esemplare.

Bravi, ragazzi. E brave, e grazie a preside ed insegnanti. Successivamente, ho partecipato alla spiegazione dei loghi proposti dal Liceo artistico, sede di Porto San Giorgio, al progetto Giovane Futuro. I ragazzi artefici dei marchi ne hanno raccontato l’origine e l’obiettivo da raggiungere. Tante le idee, diverse le proposte. Anche in questo caso, attenzione, partecipazione e bel clima da squadra. Positività, insomma! Ancora un grazie a preside e insegnanti. E ancora un’immagine diversa dall’immagine che scaturisce da certi misfatti italici. Terzo scatto, se fosse foto. Duomo di Fermo, Settenario della Madonna del Pianto. Una serata è stata dedicata a Maria e agli adolescenti, tantissimi. A tenere l’incontro un giovane sacerdote, Luigi Maria Epicoco, 42 anni, teologo, filosofo e scrittore. La platea è stata affascinata. Il rischio del disinteresse esisteva. Invece no! Anche in questo caso: attenzione e partecipazione. L’immagine più bella è stata anche un’altra.

A fine incontro, i ragazzi non se ne andavano. Mostravano di star bene insieme e di voler stare insieme. Per una sera, la Cattedrale è diventata una sorta di piazza, luogo di incontro, di scambi d’opinione, di rapporti. Oserei dire: di amicizia. Mi torna in mente una frase tratta da una poesia di Mario Luzi: "Cercando affetto in ogni occulta distanza". Affetto: uno stato d’animo, un senso che ci lega. Naturalità. Ieri è iniziato Sanremo. Dopo aver letto i testi delle canzoni, l’ex maestro del Festival Giuseppe Vessicchio ha rilevato: "Quanto bisogno di amore!". E che cos’è l’amicizia se non una sua espressione?

Adolfo Leoni