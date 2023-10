Tre feriti ad Arquata: condannati in due per l’incidente sul lavoro

Ascoli Piceno, 27 ottobre 2023 – E’ terminato con due condanne e un’assoluzione il processo a carico di tre persone in relazione al grave incidente sul lavoro che avvenne il 17 maggio del 2018 durante i lavori ad un cavalcavia ad Arquata danneggiato dal terremoto 2016. Difesi dagli avvocati Mauro Gionni e Maria Laura Sciarroni, dovevano rispondere tutti di lesioni. Concedendo le attenuanti generiche, il giudice Barbara Bondi Ciutti ha condannato a quattro mesi ognuno Paolo Luccini, 45enne di Massa Carrara, e il romeno Gheorghe Baciu di 35; assolto il fratello di quest’ultimo, Sebastian Baciu di 32 anni.

Quel giorno tre operai (un algerino e due marocchini) stavano eseguendo lavori di sistemazione dei piloni della strada delle Tre Valli Umbre in territorio di Arquata e rimasero seriamente feriti nell’incidente sul lavoro, riportando lesioni con una prognosi superiore ai 40 giorni. Erano su una piattaforma che si è ribaltata facendoli precipitare. Luccini era il titolare della ditta che eseguiva i lavori e gli altri due operai. A vario titolo erano loro imputate carenze nell’utilizzo della piattaforma munita di cestello rettangolare ad un’altezza di 14 metri, sulla quale erano saliti i tre operai che dovevano intonacare il pulvino di un pilastro del viadotto a Tufo, utilizzando il cemento prodotto da una macchina impastatrice posizionata a terra e confluente in un tubo di gomma ancorato al parapetto della piattaforma: un’operazione che secondo la Procura non è consentita.

La movimentazione della piattaforma avveniva tramite un radiocomando (utilizzo vietato) non essendo la stessa collegata elettricamente al braccio della macchina a causa del danneggiamento dei relativi dispositivi di connessione. Per questa ragione la macchina simulava il funzionamento con forche, per il sollevamento di carichi, non riconoscendo la presenza di persone a bordo del cestello, così rendendo possibile il superamento del limite di carico della piattaforma, pari a 300 chili, senza che si azionasse il dispositivo di sicurezza di sovraccarico cesta, visto che conteneva in quel momento un carico di 400 chili circa. A causa dell’eccessiva inclinazione del braccio operante già in situazione di sovraccarico, è entrato in funzione il dispositivo antiribaltamento che è stato disattivato da Sebastian Baciu. L’addetto spostò il selettore in modalità emergenza: una manovra assolutamente vietata con personale in quota, che provocò il ribaltamento del mezzo e la caduta degli operai.