Tre fermati con la droga. Blitz nei locali

Anche nel corso dell’ultimo weekend, sono stati svolti i servizi interforze volti a contenere il fenomeno della cosiddetta ’malamovidaì lungo il litorale fermano. Le attività, concentrate prevalentemente nelle fasce notturne, hanno visto impegnati polizia, carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle polizie municipali. Complessivamente sono state impiegati circa venti operatori con il supporto dei cani antidroga delle Fiamme Gialle. Buoni i risultati raggiunti in ambito preventivo, con 138 persone identificate e 52 autoveicoli controllati. Sono stati controllati 12 esercizi pubblici, principalmente bar. Nei pressi di uno di questi, un 30enne alla vista degli agenti e soprattutto del cane antidroga, ha iniziato a dare segni di nervosismo e, alla richiesta delle forze dell’ordine di chiarimenti consegnava una dose di cocaina, che ha asserito essere per uso personale.

Il giovane è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di droga. Analoga sorte per altre due 20enni, scoperti dalle forze dell’ordine in due distinte circostanze, nel corso di attività di posti di blocco lungo la Statale Adriatica. Entrambi viaggiavano da soli a bordo delle loro auto e sono risultati in possesso di modiche quantità di hashish. Anche i controlli ai bar, effettuati nel centro storico di Porto Sant’Elpidio e sul lungomare sangiorgese, hanno fatto rilevare situazioni degne di attenzione, in quanto più di un terzo degli avventori sono risultati avere dei precedenti penali e di polizia. La posizione degli esercizi in argomento è ora al vaglio della polizia amministrativa della questura.