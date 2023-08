Tre giorni con il Bambù Festival Note indie, pop e rock-metal per otto ore di musica al giorno

Tutto pronto per le tre giorni di musica ed emozioni al parco Fluviale Alex Langer a Monte Urano che da oggi fino al 12 agosto ospiterà il Bambù Festival, sul palco artisti di fama nazionale e internazionale. Organizzazione curata dalla Pro Loco di Monte Urano con la direzione artistica di Vittorio Amoni della Lighthouse Entertainment che hanno selezionato tre stili diversi per le tre serate dedicate, rispettivamente, alla musica indie, al pop, e al rock metal. Circa 100 artisti gli artisti coinvolti, almeno 8 ore di musica al giorno dalle 16 a mezzanotte, due i palchi, uno nell’area pre-concerto, uno in quella concerto per 2500 i posti auto complessivi, e una capienza massima a giornata di 5000 persone. Il tutto con un’area hospitality, con food & beverage rigorosamente da aziende locali, così come locali sono tutte le altre aziende coinvolte nell’organizzazione. Il via oggi all’insegna della musica indie, con esibizioni rivolte a un pubblico di giovani, giovanissimi e famiglie. Sul palco principale salraanno Sethu e Officina della Camomilla, dopo i dj set e i gruppi del pomeriggio. Domani il mood sarà indie-pop, con dj set e concerti rivolti a un pubblico più ampio, sul palco principale in serata sono attesi i Colla Zio e Carl Brave, il noto rapper e cantautore. La serata del 12 agosto, infine, sarà all’insegna del rockmetal, con una ricca line-up di band nel pomeriggio fino ai super ospiti della serata, gli Stratovarius, band power metal finlandese attiva dagli anni ’80: la tappa monturanese fa parte del loro tour 2023. Da quest’anno è arrivato per il Bambù festival anche il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche.

"Un plauso va alla Pro Loco Monte Urano, per aver dato vita a un evento in grado di attrarre artisti nazionali e internazionali e che si prospetta ormai come uno degli appuntamenti di punta dell’estate – il commento del Consigliere regionale Jessica Marcozzi - come Regione, abbiamo voluto concedere il patrocinio perché crediamo fermamente in una manifestazione come il Bambù Festival, che promuove e valorizza il nostro territorio, non solo quello di Monte Urano, ma l’intero territorio provinciale e regionale: un lavoro di promozione che è in linea con il lavoro svolto in Regione ad esempio tramite l’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, ndr) che abbiamo istituito nel 2021 proprio quale strumento di promozione del territorio".