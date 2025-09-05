Tre giorni di eventi in piazza Bolivar. C’è anche Piero Pelù ad Agricultura

Tre serate da vivere all’insegna della musica, della cultura e della sostenibilità. Torna ‘Agricultura Festival’, a Villa Pigna di Folignano. La settima edizione è in programma dal 12 al 14 settembre, con ospiti assolutamente d’eccezione. Ogni sera, a partire dalle 21, piazza Bolivar si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con concerti gratuiti e artisti di fama nazionale. Il 12 aprirà la kermesse l’Orchestralunata, mentre il 13 si ballerà con dj Asco.

Il 14, infine, il clou: spazio a ‘Stazioni Lunari’, con la partecipazione di Ginevra Di Marco, Cristiano Godano (dei Marlene Kuntz), Francesco Motta e soprattutto Piero Pelù. Un mix di rock, cantautorato e sperimentazione che renderà unica ogni serata, offrendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Accanto alla musica, però, il festival dedicherà ampio spazio ai temi della sostenibilità agricola e dello sviluppo rurale. Venerdì 12 settembre, ad esempio, alle 19, nell’apposita Area Eventi, si svolgerà un incontro dedicato alle nuove frontiere della multifunzionalità in agricoltura: dall’agriturismo all’enoturismo, dall’oleoturismo all’agricoltura sociale. Un momento di confronto su strumenti, best practice e scenari futuri per la diversificazione e la crescita delle imprese agricole.

Durante tutte le giornate del festival, inoltre, sarà attivo anche uno spazio espositivo aperto al pubblico, punto di riferimento per conoscere da vicino le opportunità e gli interventi del Complemento di Sviluppo Rurale Marche, a sostegno del comparto agricolo regionale. L’ingresso ai vari appuntamenti è gratuito e ogni serata unirà musica, emozioni e attenzione all’ambiente.

Folignano, dunque, si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per quegli eventi che mettono al centro sia l’intrattenimento che la promozione di un futuro sostenibile. Agricultura Festival, che ormai da sette anni richiama migliaia di visitatori da ogni parte del territorio nel corso delle tre serate, è organizzato dal Comune di Folignano, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, diverse realtà associative del territorio e la Seventeen Eventi di Massimo Croci. Tanti gli ospiti che si sono succeduti nel corso delle edizioni precedenti. Da Ron ai Nomadi, da Edoardo Bennato a Simone Cristicchi, da Luca Barbarossa a Michele Placido, tanto per citarne alcuni. Quest’anno, invece, la serata finale vedrà protagonista, tra gli altri, il rocker Piero Pelù.

Matteo Porfiri