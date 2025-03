Tre giorni di iniziative. Per celebrare le donne

Iniziative dal 7 al 9 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna. Tre giorni dedicati alla donna che prenderanno il via domani alle ore 9.30 al Cinema Odeon con l’evento ìLe donne nello sport’ che prevede la proiezione del film ’La battaglia dei sessi’ a cura del Comitato pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Ascoli. Seguirà dibattito e testimonianza della collega giornalista e calciatrice Chiara Poli. Il film ‘La battaglia dei sessi’ è l’adattamento cinematografico della celebre partita di tennis avvenuta il 20 settembre 1973 tra Bobby Riggs e Billie Jean King (foto). Sarà preceduto dai saluti dell’avvocatessa Alisia Laudadio, Presidente del Cpo avvocati Ascoli e dell’assessore Di Nicola. Un cineforum rivolto alla comunità, ed in particolare alle scuole di livello secondario, per sensibilizzare sul tema delle pari opportunità in ambito scientifico e sportivo. L’ingresso sarà libero e l’evento è stato accreditato dal Coa con 2 crediti formativi, di cui 1 deontologico. Nel pomeriggio alle 17.30 alla Libreria Rinascita ci sarà la presentazione del libro ‘Vite Incendiarie’ di Daniela Musini cui seguirà l’incontro con l’autrice. Sabato 8 marzo dalle ore 10 alle 17 ci saranno gli screening gratuiti per la salute della donna ‘Prenditi cura di te’ con Assistenza 4.0. Alle 16 nella Sala di Cecco della Pinacoteca Civica, ci sarà in talk ‘Storie di donne’ condotto da Manuela Cermignani, in collaborazione con Soroptimist International Club di Ascoli. Alle 17.30 sempre alla Pinacoteca Civica il professor Stefano Papetti guiderà i presenti in una visita alla ricerca de ‘Le figure femminili nell’arte’ dedicata alla presentazione delle opere della Miniaturista Giovanna Garzoni. Prenotazione obbligatoria allo 0736.343962 e costo di 5 euro. La giornata si chiuderà alle ore 21 ai Filarmonici con ‘Ascoli al femminile’ con Filippo Ferretti. Domenica alle 17 a Palazzo dei Capitani doppio appuntamento con ‘Rinascimento Marchigiano: Opere d’Arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede’ e ‘Santa natura’ visita guidata a cura del professor Stefano Papetti. Alle ore 18 nella Sala dei Savi sempre a Palazzo dei Capitani talk con il professor Papetti e Riccardo Celommi su ‘I Celommi: una famiglia d’artisti’ talk. A seguire degustazione dell’infuso ‘Crivelli’s Flavour’ accompagnato da dolci delizie. Necessaria la prenotazione al numero 0736.343962 al costo di 10 euro.

Valerio Rosa