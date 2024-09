"Tre giorni ricchi e indisciplinati". Gli eventi del festival del fumetto

Il mondo Disney, il disegno, l’arte e la musica si intrecciano nel prossimo weekend delle Cento Torri. Ascoli torna protagonista con la terza edizione di ’Linus, festival del fumetto’, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Cittadini e visitatori potranno godere di tre giorni ricchi di appuntamenti a tema fumetto con dialoghi con ospiti di spicco, concerti, proiezioni, letture, mostre e incontri con le scuole. "Tre giorni – commenta l’ideatrice, Elisabetta Sgarbi – ricchi e ’indisciplinati’, come sempre, otto appuntamenti. Affronteremo temi importanti come quelli dei diritti e delle differenze con FumettiBrutti, o la storia, come il racconto di sé con Gipi. E, ancora, sempre nella lente del fumetto, renderemo omaggio a personalità che fanno parte del nostro immaginario poetico: De Andrè, Paperino, Topolino, i cartoon degli anni ‘80 con Cristina d’Avena. Ci sarà tanta musica, e musica legata al fumetto e alla animazione. E ci prepareremo a festeggiare i 60 anni di questa straordinaria rivista di fumetti, unica al mondo, che è linus".

Questa terza edizione coincide infatti con l’avvicinarsi dei 60 anni della rivista Linus, che verranno celebrati nel 2025. Il festival, in questo contesto, diventa non solo un luogo di celebrazione, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso evolutivo del fumetto, dalla satira graffiante dei Peanuts fino alle nuove forme narrative contemporanee. Tra gli ospiti di questa edizione torna il due volte Premio Strega Sandro Veronesi che condurrà il dialogo principale delle tre serate in cui si alterneranno Josephine Yole Signorelli, in arte ’fumettibrutti’, il pluripremiato fumettista Gianni Pacinotti in arte ’GIPI’, e lo scrittore francese Olivier Guez.

Ogni serata si concluderà con un concerto. Venerdì i protagonisti saranno CRistina D’avena e i Gem boy, sabato i ’Tre allegri ragazzi morti’, punto di riferimento per la scena musicale indipendente, e domenica, nella serata dedicata a Fabrizio De Andrè, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa, ’Alice’ si esibirà in un concerto unico pensato appositamente per il festival, omaggiando Faber. Come di consueto, una parte della giornata sarà dedicata alle attività per la Scuola Primaria poiché i fumetti rappresentano uno strumento comunicativo che aiuta a sviluppare il pensiero critico, la creatività e la comunicazione interculturale. Sarà presente Alex Bertani direttore editoriale di Topolino e si celebrerà il 90esimo anniversario del personaggio iconico Paperino, con la partecipazione di Francesco Artibani, sceneggiatore noto per le sue numerose collaborazioni con le testate disneyane, e Giampaolo Soldati, disegnatore di fumetti Disney. Spostandosi alla Pinacoteca Civica, sarà poi possibile ammirare la mostra di Franco Matticchio intitolata ’Qualche volta’.

Ottavia Firmani