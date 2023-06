Tre giovani alla sfida del bar: "Investiamo nella nostra città"

Il salotto cittadino di piazza della Libertà, a Castel di Lama, ospita una nuova attività: il bar Kasì. Tre giovani: Riccardo D’Angelo, Luca Milani e Sauro Fanini hanno voluto scommettere sulle potenzialità della frazione più popolosa di Castel di Lama, Villa Sant’Antonio e di piazza della Libertà. Dopo i circa due anni critici trascorsi dagli operatori del settore commerciale – dovuti non solo all’improvvisa emergenza sanitaria – ci sono imprenditori, che vogliono ancora credere fortemente nella ripresa economica del Paese e in particolare di questo territorio.

"Ho esperienza con il rapporto con il pubblico e nella ristorazione – racconta D’Angelo – ed è un mestiere che mi piace, perché mi porta a confrontarmi con la gente: quando ho visto la possibilità di investire nella mia città non ci ho pensato due volte a farmi avanti per aprire il bar grazie all’entusiasmo di Luca e Sauro che hanno fatto la differenza. Abbiamo tanta voglia di fare, di dare e soprattutto di lavorare in una piazza che per troppo tempo è stata lasciata al suo destino. Piazza della Libertà è attraente e sarà soggetta a nuovi lavori, noi lavoreremo per garantire un locale dove poter intrattenersi non solo per le colazioni, ma anche per le apericene. Faremo degli spettacoli, ma soprattutto garantiremo piatti di qualità, quindi un luogo ricercato. Questo bar ha tutte le potenzialità per diventare un luogo importante e punto di riferimento per tanti".