Tre gruppi per l’adorazione dei Re Magi

Si è tenuta nella Parrocchia di Maltignano ‘La rievocazione dei Re Magi’. In occasione dell’Epifania è stato organizzato l’evento, che ha visto la formazione di tre gruppi, in postazioni diverse del paese: piazza Di Vittorio, piazza Mercato e nella scuola media. I tre gruppi poi si sono spostati tutti verso la chiesa per la celebrazione della messa. I figuranti hanno fatto rivivere a grandi e piccini le suggestioni della natività e dell’arrivo di Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Il tradizionale appuntamento con l’Adorazione dei Magi si è svolto nella giornata del 6 gennaio. L’Epifania è la festa con cui ogni 6 gennaio la Chiesa cattolica celebra il giorno in cui, secondo i Vangeli, Gesù Cristo si sarebbe mostrato in pubblico per la prima

volta.