Tre idee per recuperare parcheggi

Parcheggi gialli, blu o con disco orario: sono queste le tre alternative al vaglio dell’amministrazione comunale per la rimodulazione dell’area di sosta in piazza Garibaldi. Il vertice di Viale De Gasperi infatti deve valutare come recuperare i 42 stalli quotidianamente usati dagli abitanti di Marina Centro che andranno persi con la pedonalizzazione di via Montebello, e le attenzioni si sono concentrate sulla superficie più vicina. Nel frattempo la minoranza scalpita per discutere il progetto di restyling previsto per piazza Montebello, chiedendo un duplice incontro pubblico che avrà luogo entro poche settimane. Una delle questioni più problematiche legate alla riqualificazione della piazza è quella del recupero degli stalli. Le alternative, in tal senso, sarebbero tre. La prima consiste nella trasformazione del parcheggio di piazza Garibaldi, in cui insistono quasi 60 posteggi, in un’area di sosta per i soli residenti. Questa misura verrebbe accompagnata da una riconfigurazione del parcheggio, che non verrebbe più diviso in due isole principali. La seconda idea è quella di mettere a pagamento tutti i posti della piazza: questa decisione avrebbe l’effetto di aumentare l’avvicendarsi di auto nel posteggio, dando maggiore possibilità di trovare parcheggio. Ma l’area di sosta, a quel punto, non sarebbe più gratuita, e questo potrebbe generare malcontento. La terza ipotesi è quella di instaurare il disco orario: i posti auto rimarrebbero liberi, ma la permanenza sarebbe limitata. Tale prospettiva troverebbe il favore dei commercianti locali, anche perché maggiore ricambio di veicoli vuol dire maggiore – potenziale – clientela. Sia quel che sia, il progetto di restyling, in ogni sua diramazione, verrà discusso con i residenti di zona.

Ad esortare il comune a rendere note le proprie intenzioni è stato il capogruppo di Forza Italia Stefano Muzi: "Mi auguro – ha detto il consigliere – che l’amministrazione voglia da subito avviare un percorso partecipativo imperniato sulla condivisione delle idee e sul confronto tra le parti, coinvolgendo oltre che i consiglieri di minoranza, anche il quartiere, i residenti ed i commercianti. Auspico che entro il mese di aprile si convochi una commissione consiliare ad hoc ed un’assemblea pubblica, al fine di relazionare il progetto discusso dalla maggioranza qualche giorno fa. Non si ripeta il metodo sbagliato perseguito con la vicenda Ballarin, si tengano in considerazione questa volta le istanze della comunità". La maggioranza, in tal senso, dovrebbe convocare commissione e assemblea entro qualche giorno.

Giuseppe Di Marco