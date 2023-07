Tre misure di prevenzione emesse dal Questore Modeo, contrasto alla violenza di genere in provincia di Ascoli

Il questore di Ascoli Massimo Modeo ha emesso tre misure di prevenzione di ammonimento a carico di altrettante persone responsabili di atti persecutori nei confronti dei relativi partner conviventi o ex coniugi. Destinatari sono due uomini, un italiano e un extracomunitario, oltre a una donna straniera, due residenti nel capoluogo piceno ed uno residente a San Benedetto. Continua dunque l’attività della Polizia di Stato a contrasto degli atti persecutori e della violenza di genere. L’intensa attività svolta dalla Divisione anticrimine della ha portato nel mese di giugno all’emissione dei provvedimenti da parte del questore, quale autorità provinciale di pubblica sicurezza. Non deve stupire se fra i destinatari cvi sia anche una donna, giacché negli ultimi anni sono stati segnalati diversi casi di donne che hanno aggredito, per un motivo e per un altro, i propri coniugi, compagni, fidanzati, persone comunque legate da un rapporto affettivo. Ma è evidente che il grosso del fenomeno riguarda la prevaricazione che taluni uomini mettono in atto verso le proprie mogli, compagne, fidanzate con casi che hanno reso necessario per le vittime il ricorso alle cure mediche. In provincia di Ascoli nel corso del 2022 sono state presentate 52 denunce per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Nel 2021 erano state 64, nel 2020 invece 53. L’attività di prevenzione e repressione vede in campo tutte le forze di polizia con lo scopo di arrivare tempestivamente ad impedire qualsiasi episodio di violenza. A tal proposito è fondamentale rivolgersi subito al numero delle emergenze 112. Segnalando situazioni di pericolo.

p.erc.