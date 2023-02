Tre nuove aree inserite nel circuito della videosorveglianza

Nell’ultima riunione la Giunta comunale di Grottammare ha proposto di inserire nel circuito della videosorveglianza tre nuove aree. Si tratta di piazza San Pio V, del sottopasso pedonale di Zona Ascolani e del Parco di Monte Castello. Il progetto, elaborato tenendo conto delle criticità evidenziate dal Comando di polizia locale e dalle forze dell’ordine, dovrà essere vagliato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. E’ prevista l’installazione di 5 nuove telecamere di contesto, ovvero telecamere fisse che permettono la visione più ampia possibile dell’area di ripresa. Di queste, tre saranno poste nella Vedetta Picena, a copertura delle aree verdi prospicienti i resti del castello di Grottammare, una in piazza San Pio V e una nel sottopasso pedonale in via Ischia – Ss16 che collega i quartieri Ascolani e Bellosguardo Sgariglia, con l’intenzione di risolvere annose criticità legate a situazioni di vandalismo. Saliranno così a 44 i punti di osservazione compresi nel sistema di videosorveglianza urbana di Grottammare, inaugurato nel 2019, con la mappatura delle prime undici aree. "Continuiamo a sorvegliare il territorio comunale nei punti più strategici nell’intento di realizzare una città sempre più sicura – dichiara il consigliere delegato alle Manutenzioni e Protezione civile, Bruno Talamonti –. Con questa ulteriore integrazione approvata dalla Giunta comunale, rispondiamo a diverse segnalazioni che ci sono arrivate dalla cittadinanza e che abbiamo concertato con le forze dell’ordine".