’Tre sorelle’ al teatro delle Energie. Venerdì l’appuntamento con l’Amat

Ultimo appuntamento per ’Energie Vive Primavera’ promosso da Profili Artistici, Comune, Amat e il contributo di Regione Marche, venerdì prossimo al Delle Energie di Grottammare. In scena la compagnia Teatro Cast in ’Tre sorelle’ di Anton Cechov per la regia di Alessandro Marinelli. In scena Emanuela Piersimoni, Maria Grazia Mazzocchi, Ilaria Trisciani, Alessio Agostini, Roberta Procaccini, Maurizio Emidi, Valerio Egidi, Igor Ardini, Matteo Petrucci, Federico Orsolini e Rossana Candellori. Il disegno luci è di Pietro Cardarelli, la regia di Alessandro Marinelli. ’Tre sorelle’ è una parabola laica. Come altre opere di Cechov, circoscrive in una vicenda particolare un sentimento universale: l’afflizione che scaturisce dalla frustrazione del desiderio, lo sgomento dovuto all’impossibilità di essere ciò che si vorrebbe essere, di vivere la vita che si vorrebbe vivere. Biglietti di posto unico, 10 euro, inizio spettacolo ore 21.