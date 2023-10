Tre storiche manifestazioni. Le castagne protagoniste

L’imbarazzo della scelta. È questa la sensazione che proveranno tutti coloro i quali, nel prossimo weekend, sperando anche nel bel tempo, decideranno di partecipare a una delle tante feste d’autunno in programma nel Piceno. In contemporanea, infatti, andranno in scena tre storiche manifestazioni che vedranno protagonisti i prodotti di stagione, a cominciare dai marroni e dalle castagne. A spiccare, ad esempio, sarà ‘Marrone che Passione’, la kermesse che animerà il borgo terremotato di Trisungo, nel territorio di Arquata. Tra sabato e domenica, dunque, spazio a stand gastronomici, mercatini, spettacoli folkloristici e musica dal vivo con la 28esima edizione della rassegna promossa dal Comune, dalla Pro Loco e dalle associazioni locali, con il patrocinio della Regione. Gli stand apriranno sabato alle 10 del mattino e resteranno aperti fino alla serata di domenica. Da segnalare, tra i vari appuntamenti in programma nelle vie del paese, la gara del raviolo al marrone, prevista per sabato alle 16, mentre la prima delle due serate sarà animata dalla ‘The Ellis Band’. Domenica, dalle 16, si ballerà in piazza con il deejay Faustino. Sempre sabato e domenica, poi, tornerà la ‘Sagra-mercato della castagna’ a Montemonaco, un evento giunto addirittura alla 44esima edizione. Anche in questo caso, stand aperti dalla mattinata di sabato e per tutte e due le giornate di festa. Oltre alle castagne e ai marroni, ai piedi dei monti Sibillini, si potranno degustare tante altre tipicità del Piceno e non mancheranno, neanche a Montemonaco, la musica dal vivo, il ballo in piazza e gli show folkloristici. Presenti anche tanti stand espositivi dedicati all’artigianato locale. L’iniziativa è organizzata in sinergia tra la Pro Loco e il Comune di Montemonaco. Infine, solo nella giornata di domenica, tornerà la ‘Festa d’Autunno’ di Castignano, promossa dall’associazione ‘Il paese delle meraviglie’. Alle 10 si comincerà con il laboratorio di pasticceria per bambini, proseguendo poi alle 10.30 con la sfilata per le vie del paese della banda castignanese. Alle12 apriranno gli stand gastronomici, accompagnati dal dj set. Alle 14.30 verranno allestiti i gonfiabili per bambini e adulti, alle 15 andrà in scena il concorso cinofilo ‘Qua la zampa’, aperto a tutti i cani’, e alla stessa ora ci sarà anche la ‘caccia al tesoro’ per tutti quelli che hanno dai 14 anni in su. A concludere la giornata di festa una ricca castagnata in piazza. Insomma, con un weekend così alle porte c’è solo da leccarsi i baffi.

Matteo Porfiri