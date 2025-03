Tre truffe sventate: "Non sei il maresciallo"

Quando l’informazione e la prevenzione messa in campo dalle forze dell’ordine funzionano, molti reati si possono evitare. L’esempio arriva da Acquaviva Picena, dove i carabinieri hanno svolto una bella attività di prevenzione, a contatto con la cittadinanza e dove nella giornata di lunedì sono state sventate tre truffe col solito trucco del figlio coinvolto in un incidente e del finto maresciallo dei carabinieri. Nella piccola località collinare accade, però, che il vero maresciallo dei carabinieri si è fatto conoscere dai cittadini, parla continuamente con loro, chiede informazioni, li consiglia e questa pratica è stata determinante poiché le vittime predestinate della truffa hanno capito dalla voce e dai modi che non poteva essere il comandante della locale stazione ed hanno mandato a vuoto i propositi dei truffatori. Ora sono in corso indagini dei militari dell’arma di Acquaviva con la collaborazione della compagnia di San Benedetto. Procediamo per ordine. Il primo caso ha interessato una donna che vive in contrada Sant’Angelo. I truffatori hanno telefonato al numero fisso, intestato al capo famiglia, deceduto due anni fa.

La vedova Angela, quando ha capito cosa stava avvenendo ha risposto: "Conosco il Maresciallo e lui non si presenta così", ed ha chiuso il telefono. A Raccontare la vicenda è il figlio Sandro: "La persona che aveva detto di essere il maresciallo di Acquaviva, con voce arrogante, ha iniziato a chiedere del capo famiglia e quando mia madre ha detto che stava a lavoro, si è irrigidito e ha iniziato a dire che lui stava registrando la conversazione e che non avrebbe dovuto dire fesserie. Allora mia madre ha aggiunto che il marito era morto e a quel punto il finto maresciallo volve sapere i nomi dei figli, i modelli e le targhe delle loro auto, perché aveva notizie gravi da comunicare. A quel punto – aggiunge Sandro – mia madre ha detto ‘lo dica direttamente a mio figlio che è tornato da poco’. Ho preso la cornetta ed aveva già chiuso la telefonata. Abbiamo chiamato il maresciallo Princigalli che si è messo subito a lavoro dietro la nostra denuncia". Nel frattempo sono arrivate altre due segnalazioni da parte di altrettante donne del paese che risiedono in via Garibaldi e in via Manzoni.

Stessa dinamica, ma anche in questo caso i truffatori sono andati a vuoto. "Abbiamo avuto contatti col Maresciallo, lo conosciamo e sappiamo anche che si tratta di una truffa. I soldi anziché darli a voi li portiamo alla Caritas". Ad Acquaviva Picena vi erano stati già casi di truffe e tentate truffe, una anche molto importante, purtroppo, ai danni di una donna anziana. La prevenzione e l’informazione questa volta hanno funzionato a meraviglia.

Marcello Iezzi