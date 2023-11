Tredici chili di droga in garage. Chiesto il processo per due giovani

La Procura di Ascoli ha presentato al tribunale di Ascoli una richiesta che dispone il giudizio a carico di due ascolani di 27 e 25 anni difesi dall’avvocato Alessandro Angelozzi e di un torinese di 26 anni difeso dall’avvocato Massimo Comini. Sono tutti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’inchiesta è partita dopo l’arresto avvenuto a ottobre 2022 di uno dei due ascolani che finì in carcere per mano degli agenti della Questura di Ascoli. I poliziotti tenevano d’occhio il ragazzo avendo avuto contezza che avesse disponibilità di sostanze stupefacenti e che gestiva la sua attività di spaccio dal suo quartier generale nell’abitazione dove risiede nel popoloso quartiere di Monticelli. Fermarono dunque il soggetto in questione e perquisirono la sua abitazione. Non ci misero molto a scovare nel garage 13 chili e 572 grammi di hashish che vi erano stati occultati in attesa di essere immessi sul mercato dello spaccio in vista delle imminenti festività dell’1 Novembre. Un quantitativo tale che non poteva essere giustificato con l’uso personale. Scattò dunque l’arresto e il giovane finì in carcere a Marino del Tronto. Quando fu interrogato dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti si avvalse della facoltà di non rispondere. Il giudice gli concesse successivamente gli arresti domiciliari. Le indagini della Questura sono poi proseguite per definire meglio la vicenda. Tenuto conto della giovane età del ragazzo e dell’ingente quantitativo di hashish trovato nel garage di casa sua, era infatti molto probabile che altre persone fossero coinvolte nella vicenda, sia per quanto riguarda la fase dell’approvvigionamento dello stupefacente, sia per la fase di spaccio al minuto sulla piazza ascolana. Un lavoro che ha portato gli agenti a Torino e quindi al 26enne identificato come il fornitore dell’ingente quantitativo di hashish. Venne dunque appurato che l’ascolano si era rifornito di droga in Piemonte.

Da solo non avrebbe però avuto modo di spacciarla e così, secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, avrebbe coinvolto l’altro ascolano col quale avrebbe dovuto immettere l’hashish sul territorio piceno in vista del ponte dell’1 Novembre, tenuto conto che in occasione delle festività la richiesta di "sballo" è sempre molto alta. Ma quei 13 chili di hashish non furono mai spacciati in quanto sotto sequestro. Alla fine per tutti la magistratura ha chiesto il processo.

