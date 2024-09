Tremolada ancora non incide. Alagna, ingenuità determinante

Livieri 6. Alcune buone uscite in presa alta, un paio di interventi volanti, ma non può nulla sulla punizione ‘pennellata’ di Saporiti che s’insacca all’incrocio dei pali.

Adjapong 6. Spinge con buona continuità ed è l’unico che almeno prova ad operare qualche cross non sempre preciso.

Menna 6. Chiude tutti gli spazi anche se a volte si lascia attirare fuori posizione dal movimento degli attaccanti avversari.

Curado 6. Come il suo collega di reparto fa un gran lavoro e fa da scudo ad una serie di tiri ravvicinati immolandosi in diverse occasioni.

Maurizii 5. Pochi miglioramenti rispetto alla gara precedente, è un po’ timido nelle avanzate, non sempre lucido nelle marcature degli avversari e troppo tenero nei contrasti.

Varone 5,5. Il capitano anche stavolta deve fare gli straordinari per limitare le giocate del centrocampo avversario e poi far ripartire l’azione non sempre con la necessaria lucidità.

Bertini 5. Non riesce ad essere di supporto a Varone nella fase di contenimento e sbaglia l’impossibile in fase di costruzione della manovra.

Tirelli 5 Troppo evanescente e poco collaborativo con i colleghi di reparto. Sostituito ad inizio ripresa.

Tremolada 5. Pochi progressi anche per il fantasista bianconero, ancora troppo lento e impacciato per poter essere utile alla causa.

Corazza 6,5. Bomber di razza, tocca un pallone in area e lo butta dentro coronando comunque una gara generosa fatta di sponde, ripiegamenti e tante ‘sportellate’ con gli avversari Marsura 5,5. Male nel primo tempo, cresce nella ripresa quando l’Ascoli inizia a spingere per recuperare lo svantaggio. Due buone iniziative sulla sinistra meritavano maggior fortuna.

Dal 15’st Campagna 5. Entra al posto di uno spento Tirelli, ma non si vede la differenza.

Dal 15’st Caccavo 5,5. Qualche buona idea, ma con poca incisività

Dal 25’st D’Uffizi 5,5. Prova a cambiare la partita con i suoi dribbling non sempre efficaci Dal 40’st Alagna 5. Sua l’ingenua trattenuta sull’avversario che provoca il rigore decisivo. Dal 40’ st Quaranta sv

Allenatore Carrera 4. Poche idee e molto confuse. L’avventura del tecnico sulla panchina dell’Ascoli potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo il pareggio mantiene un assetto iper-offensivo che la squadra non regge sbandando in difesa paurosamente. Ma lui non se ne accorge.

Arbitro: Milone di Taurianova 5,5. Qualche indecisione di troppo.

Valerio Rosa