Ascoli, 13 febbraio 2024 – Visitare le feste di Carnevale più antiche, tipiche e esuberanti della penisola è facilissimo, grazie alla nuova offerta introdotta da Trenitalia. Diventa un po’ meno facile se la città in cui vuoi andare è Ascoli. "Trenitalia, Ferrovie del Sud-Est e Busitalia hanno incrementato collegamenti e frequenza nei giorni clou dei festeggiamenti per sostenere una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile", scrive il Gruppo FS.

Treni speciali per Carnevale, Ascoli esclusa dalla promozione. Alcuni pendolari in stazione

Ed effettivamente, le linee aggiuntive (regionali o frecce) ci sono in quasi tutte le regioni: in Friuli-Venezia Giulia per il tradizionale Carnevale di Muggia, decine di collegamenti quotidiani per visitare Monfalcone, 4 treni straordinari da Torino e Novara verso la festa di Ivrea, 26 treni straordinari da e per Venezia, 50 treni regionali che rendono facilmente raggiungibile Perugia, il servizio Spoleto Link che consente di raggiungere il centro storico della città e prendere parte ai festeggiamenti, ma anche uno sconto di 2 euro per chi viaggia per recarsi allo storico Carnevale di Fano. E ancora, collegamenti capillari per il Carnevale di Agropoli, di Capua, di Villa Literno, di Termini, anche in notturna.

Ma nulla, Ascoli Piceno proprio non si legge nell’elenco delle città ben collegate. E infatti, va sottolineato che il problema degli spostamenti da e per Ascoli non si relega semplicemente al periodo carnascialesco. Circa 35 kilometri di distanza separano la città delle cento torri dalla costa, 40 da San Benedetto. In treno, ogni ora, la tratta è percorribile al prezzo di quasi 5 euro per 45 minuti di tragitto. Ma i problemi non mancano: biglietto costoso, troppe fermate intermedie, viaggi non abbastanza frequenti. A testimoniarlo, le tante voci dei cittadini pendolari che giornalmente si imbarcano sulla ‘Ascoli mare’ per recarsi a lavoro.

"Da Ascoli a San Benedetto impiego 40 minuti ogni giorno, ma ovviamente dipende dal periodo, d’estate anche molto di più – ci dice Simone Speca, 28 anni -. Vado in macchina e spendo più di 200 euro al mese in benzina. Se potessi, aggiungerei più frequenza nei treni che collegano le due città, magari con meno fermate intermedie, ad un costo ridotto. So che inquino molto così, e che questo comporta un aumento del traffico, soprattutto nelle ore di punta, ma per ora non vedo alternative".

Anche Natalie Virgili, 25 anni, usa la macchina, anche lei impiega più di mezz’ora per recarsi a lavoro spendendo almeno 160 euro al mese in benzina: "Uso la macchina perché è comoda e in occasioni particolari, ad esempio lo sciopero di ieri, non rischio di non arrivare a lavoro. Purtroppo penso che la conseguenza peggiore sia l’inquinamento che produco, ma è imprescindibile". Come risolveresti il problema, se ne avessi il potere? "La priorità dell’amministrazione comunale del futuro dovrebbe essere quella di intensificare i collegamenti con San Benedetto e Porto D’Ascoli, con treni diretti che non si fermino ogni 3 secondi, quindi in generale direi più tratte. Bisogna cercare la forza di intavolare trattative con il gruppo Fs" dice Andrea Dominici, ascolano che da pendolare si reca a Porto d’Ascoli ogni giorno per lavoro.