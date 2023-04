Trenta donne in un’avventura di sport e salute

Un messaggio di rinascita e prevenzione. Una squadra di trenta donne che praticano l’attività sportiva come aiuto nella loro riabilitazione dopo l’operazione di tumore al seno. ‘Kayakpicenuminrosa’ è il progetto presentato ieri mattina presso il Porticciolo di Pedaso dal presidente dell’Asd KayakPicenum Emiliano Pasquini: "Il nostro intento è utilizzare il dragonboat, un’imbarcazione magica in grado di suscitare diverse emozioni grazie al suono del tamburo, acquisita grazie a una generosa donazione. Sulle orme delle Dragonesse, nate nel 1996 a Vancouver, abbiamo creato una squadra di donne che si sono messe in gioco in un’avventura di sport e salute".

Si tratta del secondo team marchigiano, dopo quello di Falconara, che utilizzerà la pagaiata nel percorso riabilitativo come sperimentato dal dottor McKenzie il quale notò come le donne operate al seno e inserite nel programma di allenamento in palestra e sul dragone, oltre a non sviluppare il linfedema, migliorarono anche sotto il profilo psicologico: "Ringraziamo le colleghe di Falconara per essere presenti- ha proseguito la segretaria Stefania Teodori- dopo l’esperienza canadese, le squadre di dragonesse si sono diffuse in tutto il mondo. In Italia se ne contano trenta: ne fanno parte donne operate ma anche semplici sostenitrici". Le Dragonesse del Piceno hanno età e storie diverse con l’unico obiettivo di lanciare un messaggio di speranza come ricordato dalla capitana Barbara Ferroni: "La nostra forza sta nel mettere la personale storia e attitudine, a disposizione di tutti: l’attività del gruppo non è paragonabile a nessun’ altra pratica individuale e il dragone che scivola sull’acqua al ritmo del tamburo è qualcosa di magico".

La fisioterapista nonché atleta della squadra Rachele Zeppilli ha posto l’accento sulla forza necessaria per riacquistare le abilità dopo l’intervento lasciando la parola al dottor Renato Bisonni: "Come primario del reparto oncologico del ‘Murri’ di Fermo e presidente provinciale della Lega Italiana Lotta contro i Tumori oltre a dare supporto al progetto di veicolare la fondamentale importanza della prevenzione, spero che le Dragonesse del Piceno ben figurino al torneo nazionale di Dragonboat, il prossimo giugno a Falconara".

Un paio di allenamenti settimanali presso i locali del Circolo Nautico di Pedaso per un gruppo in costante crescita: "Sembrava un progetto utopico - ha concluso il sindaco Vincenzo Berdini accompagnato dagli assessori D’Angelo e Galasso - e invece eccoci qua: ci impegneremo sin d’ora qualora fossero necessari spazi maggiori per le varie attività".

Gaia Capponi