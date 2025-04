Tresse, 10 anni di sicurezza

La Tresse, Istituto di vigilanza e servizi di sicurezza, ha compiuto dieci anni. La società che vede Dante Caucci amministratore unico e titolare di licenza ed i soci Piero Spina, Pietro Bassi e la new entry Daniela Diomede, ha festeggiato i due lustri di attività all’Attico sul Mare di Grottammare.

Erano presenti i sindaci di San Benedetto e Grottammare Antonio Spazzafumo e Alessandro Rocchi, il consigliere regionale Andrea Assenti, il comandante della compagnia carabinieri Francesco Tessitore, mentre il Prefetto Sante Copponi ha inviato un messaggio di congratulazioni. Tra gli invitati anche lo staff societario della Samb con in testa il presidente Vittorio Massi, il vice Fausto Massi, il diggi Roberto Ricci e il diesse Stefano De Angelis.

"Dieci anni di storia, emozioni e successi – ha detto Dante Caucci – abbiamo lavorato tantissimo per costruire questa solida società. All’inizio eravamo in un ufficio di venti metri quadrati oggi abbiamo 50 assunti a tempo indeterminato e 200 collaboratori a chiamata. Oltre la Samb curiamo non solo la sicurezza dello Spezia calcio ed i Gran Premi di Formula 1 di Monza e Imola, ma anche di altri eventi e svolgiamo servizi di vigilanza e portierato. Ringrazio i soci Piero, Pietro e Daniela, tutti i dipendenti e i collaboratori che con il loro grande impegno hanno reso possibile questo successo".

E’ stata anche l’occasione per premiare i dipendenti storici e per presentare il nuovo logo e le nuove divise.

