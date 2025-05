Triathlon, cambia la viabilità

In occasione del Triathlon Sprint Adriatic Series – Città di Grottammare, in programma domenica, su tutto il lungomare cittadino, il comando della polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla viabilità già a partire dalla mattinata di sabato. Coinvolti nell’area delle gare la piazza Kursaal, il lungomare della Repubblica e il lungomare De Gasperi fino al confine con il territorio comunale di San Benedetto. L’ordinanza emanata prevede un’articolata serie di divieti di sosta e transito e deviazioni del traffico, consultabili sul sito del Comune. "Per la prima volta – affermano l’assessore al Turismo Lorenzo Rossi e il consigliere delegato allo Sport Nicolino Giannetti – Grottammare ospita il Triathlon Sprint, la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia rappresenta un’opportunità concreta di promozione turistica e destagionalizzazione del territorio".