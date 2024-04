Triathlon, decima edizione. Weekend di sport in riviera

La riviera in salsa sportiva continua ad attrarre appassionati e curiosi da tutta Italia. A testimoniarlo è il Trio Silver ‘Città di San Benedetto del Tronto’, di cui ricorre il decimo compleanno. La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione Porto85, torna in città domenica 14 aprile, forte di un decennio di successi che hanno visto la partecipazione di un gran numero di atleti a ciascuna delle edizioni disputate sulla costa picena. La gara vedrà le tre discipline del triathlon – nuoto, bicicletta e corsa – susseguirsi in un’unica competizione che metterà a dura prova i partecipanti, con percorsi della lunghezza rispettiva di 1,5 chilometri (diviso in 2 giri), 40 chilometri (diviso in 5 giri) e 10 chilometri (divisi in 3 giri e un breve segmento aggiuntivo). Tanta commozione in sala consiliare, dove la manifestazione è stata presentata, per il ricordo di Roberto Silvestri, fondatore della Porto85 e creatore dell’evento, scomparso lo scorso luglio all’età di 78 anni. "La decima edizione è un bel traguardo – ha commentato il presidente Roberto Marcelli – negli anni abbiamo lavorato sodo per portare avanti questa gara e anche quest’anno pensiamo di raggiungere i 200 iscritti. Dopo la pausa portodascolana torniamo in piazza Giorgini, dove avremo molto più spazio". Dal canto suo, Cinzia Campanelli ha rimarcato come il Trio Silver rappresenti un’imperdibile occasione per conoscere la riviera fuori stagione: "Ci aspettiamo una grande partecipazione, visto che oltre agli atleti e allo staff verranno anche le famiglie – ha detto l’assessora allo sport – a godersi il nostro lungomare, zona turistica per eccellenza della città". Per quanto riguarda la logistica della manifestazione, la Polizia municipale ha emesso un’ordinanza che modifica la viabilità nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile, per permettere l’allestimento e lo sgombero dell’area dell’evento e lo svolgimento della manifestazione. Infatti, a partire dalle 8 di sabato 13 aprile sarà vietata la sosta in via Milanesi e piazza Giorgini. Dalle 6 di domenica 14 sarà vietata la sosta in viale Buozzi, via Marinai d’Italia, via Pasqualini, via delle Tamerici, largo Trieste, via Tedeschi, via Maffei, via dei Mille, via del Mare, via dei Laureati, in piazza D’Acquisto e su tutto il lungomare, mentre dalle 6.30 entreranno in vigore i primi divieti di transito in via delle Tamerici e nel primo tratto del lungomare (largo Trieste e viale Trieste). Dalle 7.30 il transito verrà interrotto, fino a fine competizione, sul resto del lungomare, in via Trento, viale Marinai d’Italia, via Pasqualini, via Tedeschi, via Maffei, via dei Mille, via del Mare e piazza D’Acquisto. La municipale sottolinea che, a fronte delle modifiche alla viabilità, il transito nelle aree interessate dall’evento e la sosta sulle strade che adducono al percorso di gara saranno limitati.

Giuseppe Di Marco