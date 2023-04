Triathlon del 22 maggio, prime prenotazioni negli alberghi

Sta conseguendo un buon successo la campagna di sponsorizzazione degli eventi lanciata dall’amministrazione comunale per la migliore riuscita delle manifestazioni primaverili ed estive. Al momento le richieste più consistenti stanno arrivando per la tappa del circuito nazionale di Triathlon che, per il secondo anno consecutivo, si svolgerà a Cupra domenica 21 maggio e per la quale agli alberghi stanno arrivando le prenotazioni di atleti che arrivano da fuori regione. Il luogo è sembrato particolarmente adatto per lo svolgimento delle gare ed anche gli organizzatori hanno voluto riconfermare il paese sede di una delle tappe della manifestazione sportiva itinerante lungo la Penisola. "Molti operatori economici ed imprenditori hanno inviato la loro richiesta di sponsorizzazione per questa manifestazione sportiva – evidenzia il sindaco Alessio Piersimoni – ma ve ne sono anche altri che hanno fatto richiesta per iniziative più in generale, per l’intero cartellone estivo". Poi Piersimoni fa una riflessione: "Il ritorno d’immagine per gli sponsor non è il fattore primario di chi investe in questo progetto, credo che sia più forte la volontà di contribuire alla vita del territorio".