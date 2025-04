Triathlon olimpico città di Cupra, una tre giorni dedicata allo sport

Presentata ieri la tre giorni del Triathlon Olimpico Gold Adriatic Series ‘Citta di Cupra Marittima’ che si terrà dal 24 al 26 maggio. I concorrenti da tutta Italia potranno arrivare giovedì 24 entro le 19 per ritirare il pacco gara e partecipare al briefing. Venerdì mattina fra le 8 e le 9,30 ancora consegna pacchi gara e alle ore 10 la partenza della gara donne e alle 10,15 la partenza degli uomini. Alle 12,15 ‘Pasta party e alle 13,30 la premiazione. Sabato alle ore 9 la partenza per la ‘Camminata della Dea’ durata circa un’ora e mezza con visita agli scavi archeologici e al borgo di Marano, alle 11.00: lezione ‘base’ di Group Cycling (aperta gratuitamente a tutti gli atleti iscritti alla gara di Triathlon). La gara è organizzata da Flipper Triathlon, in perfetta sinergia con il comune di Cupra Marittima, sarà valida come 3^ tappa del circuito Adriatic Series 2025, come prima tappa del prestigioso Circuito Triathlon della Federazione Italiana Triathlon e anche come Campionato Regionale di specialità. Attesi triatleti da tutta Italia che si misureranno su percorsi sicuri e chiusi al traffico, sulle distanze del triathlon olimpico: 1.500 metri di nuoto in mare, su giro unico; 37 chilometri di bici su 2 giri, con un dislivello totale di 200 metri; e infine, 10 chilometri di corsa, su 3 giri. Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte del 21 aprile, con diverse e importanti facilitazioni create da Flipper Triathlon per accogliere ancora più atleti al via. "Per noi è importante continuare a investire su questo tipo di manifestazioni perché significa anticipare la stagione estiva – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni - Quest’anno si può approfittare del ponte del 25 aprile e del primo maggio per dare l’opportunità agli atleti e alle loro famiglie di conoscere Cupra e apprezzarla, unendo lo sport alla valorizzazione del territorio".

Marcello Iezzi