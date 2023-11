Tribunale a rischio. Sentenza tra 15 giorni ma ancora nebbia fitta. Del Verme: "Resterà lì"

"Penso che il tribunale di Ascoli allo stato rimarrà lì dov’è, ma non so dirvi gli esiti del piano città". Così si è espressa ieri la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme a margine della cerimonia della firma dell’accordo quadro sul Piano riguardante il futuro della città di Ascoli. Un piano che contempla anche il palazzo di giustizia in piazza Orlini che il Demanio sta contendendo alla società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE Sgr, proprietaria dell’immobile che ospita gli uffici giudiziari del capoluogo piceno (rilevato da Assicurazioni Generali), Una querelle che va avanti ormai da un anno da quando InvestiRe ha richiesto l’immobile ritenendo scaduto il contratto d’affitto. Per il Demanio, invece, deve prevalere l’interesse pubblico. In questo caso, però, ci sarebbe comunque il canone d’affitto da rinegoziare a strettissimo giro. Una causa in corso davanti allo stesso tribunale di Ascoli ed affidata al giudice Paola Mariani che ha fissato per il prossimo 4 dicembre la discussione in occasione della quale emetterà la sentenza.

La direttrice del Demanio, sollecitata proprio su questo procedimento, ha sostanzialmente glissato preferendo ricondurre l’argomento nell’ambito del Piano Città di Ascoli. "Nel piano c’è anche il tribunale di Ascoli; ci sarà un tavolo tecnico in cui definiremo innanzitutto le funzioni delle pubbliche amministrazioni centrali e dove devono essere collocate per rispondere al meglio alle esigenze. Il tribunale – ha aggiunto Alessandra dal Verme – è una priorità. Collocheremo al meglio i nostri immobili pubblici e le nostre funzioni eventualmente cedendo qualcosa al Comune e avendo qualcosa in cambio". Di fatto nessun accenno alla causa civile in corso e al fatto che dal punto di vista della giustizia la permanenza del tribunale di Ascoli nel Palazzo di Giustizia in piazza Orlini non è affatto salva come sembrava a gennaio scorso dopo che il giudice Paola Mariani ha respinto la richiesta della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE Sgr, proprietaria del Palazzo di Giustizia del capoluogo piceno (rilevato da Assicurazioni Generali), volta ad ottenere rilascio e liberazione dell’immobile per fine contratto. Il giudice Mariani ha invitato le parti alla mediazione. Lo scorso 5 maggio si è svolta un’udienza in trattazione scritta, ma né il Demanio (conduttore dell’immobile in piazza Orlini), né la società InvestiRe hanno presentato istanze istruttorie di prove orali; hanno tempo fino al 24 novembre per depositare note conclusionali riepilogative in vista dell’udienza del 4 dicembre fissata per la discussione finale che, allo stato, sarà dunque basata su prove esclusivamente documentali. Fin qui le parti non hanno trovato alcun accordo, tanto che la causa sta volgendo al termine. Per dar seguito a quanto dichiarato ieri da Alessandra dal Verme qualcosa dovrà succedere, altrimenti il Demanio non avrà alcun diritto di utilizzare ulteriormente il palazzo di giustizia di Ascoli. E se invece il Piano Città contemplasse una diversa collocazione per tribunale e Procura?

Peppe Ercoli