Tribunale a rischio sfratto. Albano agli avvocati:: "Resta in piazza Orlini" L'Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno ha ottenuto un impegno diretto dal MEF per garantire la permanenza del tribunale nella sede attuale, evitando la chiusura prevista per il 31.12.2026. La questione del Palazzo di Giustizia resta al centro dell'attenzione per preservare la legalità e l'equilibrio sociale ed economico della provincia.