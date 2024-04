Tribunale a rischio sfratto. Cataldi al ministro Nordio:: "Garantire tutti i servizi"

E’ a conoscenza della situazione del tribunale di Ascoli? Quali azioni intende intraprendere per garantire la permanenza degli uffici giudiziari nella loro attuale ubicazione? Esistano ipotesi alternative per una nuova sede del tribunale? Domande che l’onorevole Roberto Cataldi ha scritto in una interrogazione a risposta scritta indirizzata al ministro della Giustizia Nordio. La preoccupazione riguarda lo sfratto dall’immobile in piazza Orlini che da 70 anni ospita il palazzo di giustizia e che è stato sancito da una sentenza di un giudice dello stesso tribunale di Ascoli che ha stabilito che l’immobile dovrà essere restituito entro il 2026 al legittimo proprietario, il fondo immobiliare InvestiRE Sgr, a seguito del fatto che, scaduto il contratto di affitto a fine 2022, l’Agenzia del Demanio non ha inteso rinnovarlo alle cifre richieste dal fondo e a vuoto è andata anche la trattativa di acquisto. La situazione è in sostanziale stallo e allora anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno intervenire per cercare di sbloccare tutto e arrivare ad una soluzione. Cataldi chiede al ministro come intende gestire i disagi legati a un eventuale trasferimento degli uffici giudiziari, in termini di accessibilità dei servizi per i cittadini e di continuità lavorativa per il personale e gli avvocati e quali siano le iniziative in programma per mitigare l’impatto economico e sociale di un eventuale trasferimento su avvocati, personale del tribunale, e su tutta la comunità servita dal tribunale. Per il parlamentare dei del Movimento Cinque Stelle vanno immediatamente valutati eventuali effetti sul carico di lavoro del tribunale e sui tempi di attesa per i procedimenti a seguito delle turbolenze generate dalla situazione di incertezza attuale. Cataldi osserva che "il sindaco di Ascoli sembra aver ottenuto rassicurazioni dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro sull’acquisto dell’edificio da parte del Demanio, ma persistono preoccupazioni riguardanti i tempi e le modalità di tale operazione". Per Cataldi "è fondamentale garantire la stabilità e la continuità dei servizi giudiziari, è necessario valutare con urgenza soluzioni alternative per la sede del tribunale di Ascoli". Infine, secondo il parlamentare ascolano "l’eventuale trasferimento degli uffici giudiziari dovrebbe avvenire minimizzando i disagi per il personale e i cittadini, garantendo la continuità dei servizi".

Peppe Ercoli