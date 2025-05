Tribunale di Ascoli a rischio sfratto, il presidente Catelli: “Intesa con il Demanio”

Ascoli, 29 maggioo 2025 – Si avvicina una possibile svolta nella complessa vicenda del Palazzo di Giustizia di Ascoli Piceno: è in fase avanzata la trattativa tra lo Stato e il Fondo InvestiRE Sgr per definire un accordo economico che consenta la retrocessione dell’immobile al patrimonio pubblico. A confermare l’evoluzione positiva è la richiesta del fondo di rinviare l’udienza prevista per giugno presso la Corte d’Appello di Ancona, che potrebbe essere riprogrammata a fine 2025.

L’orientamento distensivo arriva dopo che il Tribunale di Ascoli aveva già fissato al 29 dicembre 2026 la data per il rientro in possesso del bene da parte dello Stato, a seguito della cessazione del contratto di locazione. Il fondo, che aveva inizialmente chiesto di anticipare quella scadenza, sembra ora intenzionato a chiudere il contenzioso nel quadro di un accordo consensuale.

L’annuncio è stato dato dal presidente della Corte d’Appello di Ancona, Luigi Catelli, nel corso dell’assemblea dell’Ordine degli Avvocati, svoltasi a Palazzo dei Capitani. Un momento molto atteso, durante il quale si è tornati a discutere del futuro del tribunale ascolano, oggi più che mai legato alla volontà del Governo di riportare nella disponibilità pubblica immobili strategici venduti nel 2010 per far fronte ai vincoli europei di bilancio.

Soddisfazione è stata espressa dalle istituzioni e dalla categoria forense. Il sindaco Marco Fioravanti ha ribadito che la permanenza del tribunale nel centro storico rappresenta un tassello fondamentale del “Piano Città”, mentre il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Paolo Travaglini, ha accolto con favore le ultime evoluzioni: "Eravamo preoccupati, ma ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro”.